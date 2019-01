Giorno della Memoria: ecco le varie iniziative in Calabria

26 Gennaio 2019 19:05

Ecco le iniziative in programma domani in Calabria per celebrare il “Giorno della Memoria”

Ecco le iniziative in programma domani in Calabria per celebrare il “Giorno della Memoria”. A Tarsia, nel campo di internamento alle ore 10 iniziativa promossa dal Comune. In programma un convegno con la partecipazione del sindaco Roberto Ameruso, del vescovo di Rossano-Cariati mons. Giuseppe Satriano e dell’assessore regionale Roberto Musmanno. A Cetraro presso la Chiesa Madre San Benedetto ore 16:30 iniziativa promossa dal Comune. Seguira’ un concerto tenuto dal soprano Chiara Carrozzino e dal tenore Emanuele Campilongo. La manifestazione e’ stata promossa in ricordo di Annalisa Giordanelli, uccisa a Cetraro nel 2016. A Reggio Calabria presso la Sede Samarcanda, alle ore 17:30 Proiezione del film “L’uomo che verra’”, sulla strage di Marzabotto, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arci provinciale per il Giorno della Memoria. Sempre nella città dello Stretto presso la Sala Boccioni Palazzo Alvaro alle ore ore 18:00 “Concerto della memoria – Per non dimenticare”, organizzato dalla Città Metropolitana e dal conservatorio di musica Francesco Cilea. Ad esibirsi sara’ l’orchestra d’archi del conservatorio. A Borgia presso la Sala consiliare Comune alle ore 18:00 Concerto di musica tradizionale ebraica del “Klero’ Quintet”, composto da Gaetano Borganzone al clarinetto, Giuseppe Gualtieri alla fisarmonica, Alessandro Sansalone al pianoforte, Attilio Gualtieri alla chitarra e Salvatore Fiorentino al violoncello. A Crotone presso l’Auditorium istituto Sandro Pertini alle ore 19:00 Recital-concerto “La vita e’ bella”, organizzato dall’associazione culturale “Compagnia dello Jonio”. Partecipano i musicisti Marika Mazzonello e Filippo Garrubba e gli attori Antonia Gualtieri e Francesco Pupa. A Castrovillari presso il Teatro Sybaris alle ore 21:00 Rappresentazione dello spettacolo teatrale “Terezin. Le farfalle non volano qui”, messo in scena dalla compagnia “Lalineasottile”.

