Sicilia: ecco i nuovi capi del Genio Civile e degli Urega. A Messina confermati Platania e Franciò

30 Gennaio 2019 10:45

Il Dipartimento tecnico regionale nomina i nuovi capi degli Urega e del Genio Civile in Sicilia: a Messina Franciò e Patania confermati

Il dirigente del Dipartimento tecnico regionale Salvatore Lizzio ha proceduto alla nuove nomine dei vertici degli Uffici del Genio civile e degli Urega in Sicilia. Al Genio Civile di Messina confermato Antonio Platania, in carica da luglio, mentre ad Agrigento arriva Calogero La Mendola, che prende il posto di Duilio Alongi, che lascia la città dei templi e viene spostato a Caltanissetta. A Catania arriva Natale Zuccarello, a Enna Giuseppe Margiotta. A Palermo arriva Alberto Tinnirello, a Siracusa Paolo Burgo e a Ragusa Ignazio Pagano, a Trapani Giancarlo Teresi. Ecco invece i cambi negli Uffici regionali per l’espletamento delle gare di appalto, gli Urega: confermato a Messina Giovanni Franciò, a Caltanissetta ed Enna Domenico Bonelli, a Siracusa e Ragusa Maurizio Vaccaro, ad Agrigento Silvio Cuffaro e a Palermo Salvatore Pirrone.

