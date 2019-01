Ondata di gelo in Calabria, temperature sotto zero: a Catanzaro resta aperto il centro per i senzatetto

5 Gennaio 2019 16:55

Ondata di gelo in Calabria, a Catanzaro anche stanotte resterà aperto il centro di accoglienza per i senzatetto

A Catanzaro anche stanotte resterà aperto il Centro sociale del quartiere Pontepiccolo per accogliere i senzatetto. In città l’ondata di gelo ha portato le temperature sotto lo zero e il sindaco e l’assessore alle politiche sociali Lea Concolino hanno nuovamente attivato il gruppo comunale di volontariato di Protezione civile, supportato da Geruv Lions, Cisom e Csv. Il punto di ricovero nella zona nord della città sarà allestito dalle 22 fino alle 8 per offrire un riparo al caldo a chiunque ne abbia bisogno. Sul posto ci saranno anche un’ambulanza della Confraternita Misericordia e un medico del Cisom. L’amministrazione comunale inoltre ha invitato la cittadinanza a segnalare eventuali casi di emergenza. I cittadini inoltre potranno donare al Centro, dalle 21 alle 23, coperte pulite e in cellophane o in busta chiuse; cappelli, sciarpe e guanti di lana puliti; giubbotti pesanti puliti e in busta o cellophane; asciugamani puliti in buste o in cartoni; thermos o bollitori; fornellini, stufette elettriche o pompe di calore; sapone e carta igienica; bottigliette d’acqua e generi alimentari a lunga conservazione; garze, acqua ossigenata e disinfettanti.