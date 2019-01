“Birdwatching” a Messina, al via il corso: i laghi di Ganzirri location perfetta per osservare i volatili liberi in natura

4 Gennaio 2019 14:23

Al via a Messina il corso di Birdwatching con gli specialisti LIPU

Martedì 8, alle ore 10.30, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, degli assessori all’Ambiente Dafne Musolino, e alla Pubblica Istruzione, Roberto Vincenzo Trimarchi, e della presidente della Fidapa Messina Centro Anna Maria Tarantino, si terrà una conferenza stampa di presentazione del corso di avvicinamento al “Birdwatching”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il direttore della Riserva Maria Letizia Molino, la referente laboratorio InFEA di ARPA Sicilia S.T. Messina Domenica Lucchesi e la consulenza scientifica del dipartimento ChiBioFarAm dell’Università degli Studi di Messina. Il corso, coordinato dalla docente Rosa Maria Trischitta, sarà tenuto da specialisti della LIPU e della altre associazioni partner, e si svolgerà, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Maria Rosaria Sgrò, venerdì 11 e lunedì 21, dalle ore 8.30 nell’Aula Magna dell’Istituto tecnico economico statale “A.M. JACI”. Al corso parteciperanno gli allievi della classe 4^ sez. C indirizzo turismo dell’Istituto. I “futuri” birdwatchers capiranno come il Birdwatching sia l’osservazione degli uccelli liberi in natura. La location scelta per la giornata conclusiva del 2 febbraio 2019 (Giornata Mondiale delle Aree Umide RAMSAR) è quella dei laghi di Ganzirri, area protetta dalle caratteristiche geologiche e naturalistiche uniche al Mondo, e vedrà la partecipazione della presidente regionale Fidapa – BPW Italy Cettina Corallo. Nel corso della conferenza stampa sarà anche presentato il calendario ambientale 2019, giunto alla 8^ edizione, dedicato ai cambiamenti climatici e alla lotta alla desertificazione in Sicilia, la cui testimonial è la sezione Fidapa di Messina.