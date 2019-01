Messina, al Palacultura arriva GaMEopoli [INFO UTILI]

2 Gennaio 2019 19:44

GaMEopoli arriva al Palacultura: a Messina due giorni dedicati agli amanti dei giochi di ruolo, giochi di carte e videogames

Nei giorni 4 e 5 gennaio presso il Palacultura di Messina prenderà il via “GaMEopoli” un evento ludico organizzato dall’associazione di promozione culturale Fuochi di Valyria.

L’evento, a ingresso gratuito, sarà fruibile dai visitatori dalle 11.00 alle 20.00 del venerdì e sabato che precedono l’Epifania. L’iniziativa è stata pensata con l’intento di offrire alla cittadinanza un’occasione per coniugare la passione per i giochi di vario tipo con la conclusione delle festività natalizie, prima del rientro a lavoro e a scuola.

Sono numerose le associazioni che hanno aderito all’idea e che si sono fatte quindi partner di questa manifestazione. Saranno coinvolte: L’Antro dell’Orco Games Academy Messina, Cuore di Drago – Associazione di Promozione Sociale, Risiko Dello Stretto – RCU Messina, Scacchi Kodokan, RedShift Gaming, Game People Messina. Quest’ampio gruppo di partecipanti permetterà a tutti gli appassionati di confrontarsi con giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di carte, videogames, giochi da scacchiera e giochi di simulazione e strategia.

Importante fiore all’occhiello dell’evento sarà l’iniziativa legata ai giochi inediti, grazie alla quale giovani ideatori di giochi da tavolo potranno presentare i loro progetti e testarli in loco. Inoltre, a cura dell’associazione Fuochi di Valyria, sarà possibile fruire di una interessante ed esclusiva mostra di giochi vintage dedicata ai più nostalgici o ai curiosi. Grazie al patrocinio del Comune di Messina, GaMEopoli si svolgerà all’interno del foyeur del Palacultura, struttura situata nel centro della città, facilmente raggiungibile sia con i propri mezzi che con i trasporti pubblici. L’evento è a ingresso gratuito. Sponsor dell’evento sono Uci Cinemas e Parco Corolla.

L’evento è rivolto agli utenti di tutte le età ed a chiunque abbia voglia di divertirsi poiché offre un’ampia gamma di scelta con varie postazioni di gioco, attive sia in modalità demo che in modalità torneo.