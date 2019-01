Il sindaco leghista di Furci Siculo: “Dal Governo grande attenzione ai piccoli comuni di Messina”

25 Gennaio 2019 19:20

Il Viminale stanzia 5,23 milioni per i comuni a Messina. Il sindaco di Furci Siculo: “Risorse importantissime per i nostri territori”

“Grazie al ministro Salvini i piccoli Comuni tornano ad avere attenzione e risorse per affrontare al meglio i piccoli e i grandi problemi dei cittadini“. Lo ha detto il responsabile provinciale della Lega a Messina e sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia- aggiungendo: “Abbiamo ricevuto una lettera dal Viminale che ci annuncia uno stanziamento di 50.000 di euro per il nostro Comune. In tutta la provincia di Messina i Comuni a ricevere sostegno saranno 105 per 5,23 milioni. Il decreto del ministero dell’Interno destina ai Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti una somma di 40.000 euro, a quelli tra 2000 e 5000 una cifra di 50.000 euro e poi 70mila per le città fino a 10.000 abitanti e 100mila euro per quelle che arrivano a 20.000. Si tratta di risorse importantissime per i nostri territori che ci consentiranno di intervenire per mettere in sicurezza le scuole, le strade ed edifici pubblici”.

Valuta questo articolo