Messina, il sindaco leghista di Furci Siculo sul Decreto Sicurezza: “Orlando è un cattivo esempio, le leggi si rispettano”

4 Gennaio 2019 20:11

Il sindaco leghista di Furci Siculo (Messina): “Spiace che questo cattivo esempio venga da chi presiede l’Anci siciliana”

“Dal sindaco di Palermo arriva un cattivo esempio per noi giovani amministratori. Mi hanno insegnato che anche quando non si condividono le leggi si applicano e che esistono altri modi per contestarle certo non quello di scegliere quali norme applicare e quali no”. Lo ha detto il primo cittadino leghista di Furci Siculo (Messina), Matteo Francilia, intervenendo nel dibattito sul decreto Sicurezza. “Spiace – continua il sindaco – che questo cattivo esempio venga da chi presiede l’Anci siciliana e che, quindi, dovrebbe rappresentare tutti, e da alcuni amministratori d’esperienza. Fortunatamente altri sindaci di nuova generazione come Salvo Pogliese rappresentano un riferimento sicuro per quanti vogliono amministrare senza l’ansia delle rendite politiche e della ribalta mediatica”.