I ragazzi della Reggina diventano grandi: primo gol in serie A per Giovanni Di Lorenzo, talento figlio del Sant’Agata

20 Gennaio 2019 20:22

Ex Reggina, oggi pomeriggio il primo gol in serie A di Giovanni Di Lorenzo

E’ arrivato anche il primo gol di Giovanni Di Lorenzo in serie A: il terzino di 25 anni, calcisticamente nato nel Centro Sportivo Sant’Agata, ha siglato il momentaneo 1-1 della partita che l’Empoli ha pareggiato oggi pomeriggio 2-2 sul campo del Cagliari. Di Lorenzo, che aveva già siglato un assist in stagione, era la 19ª presenza (tutte da titolare): ha saltato soltanto la gara con l’Inter per squalifica. E’ ormai un perno della squadra toscana. Con la maglia della Reggina ha fatto tutta la trafila, dall’infanzia fino al 2015 indossando in 52 gare ufficiali la maglia della Primavera e in 62 partite quella della prima squadra. L’anno scorso ha contribuito alla promozione dell’Empoli in serie A con un gol e 7 assist in 36 presenze nel torneo cadetto, e adesso si sta affermando come calciatore di alto livello in quella serie A dove giocano con successo altri talenti sbocciati nella “cantera” della Reggina come Acerbi (Lazio), Barillà e Ceravolo (Parma) e Missiroli (Spal).

