Emilio Fede a Rai Radio2: “ho parlato con Paolo Brosio, è pronto ad evangelizzare l’Isola dei Famosi

15 Gennaio 2019 09:48

Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

L’ex direttore del Tg4 ha parlato di Cesare Battisti: “All’uomo dico Dio ti perdoni, ammesso che sia possibile. Al violento e al politico dico invece che è stato un trucido. E sono trucidi quelli che ancora lo sostengono. Cesare Battisti non aveva dignità quando ha mandato a morte delle persone e non ha dignità oggi. Ho seguito da cronista quella vicenda. Oggi vedendolo arrivare in Italia ho provato un senso di tristezza e malinconia. Ho vissuto in prima persona gli anni di piombo, ho avuto un agguato delle brigate rosse quando ero il direttore del Tg1. Ci fu un conflitto a fuoco sotto la mia casa a Roma. Gli anni di piombo sono stati un momento terribile, non bisogna mai abbassare la guardia, non bisogna mai dimenticare”.

Emilio Fede, poi, ha parlato della prossima partecipazione di Paolo Brosio all’Isola dei Famosi: “Ho cenato con Paolo Brosio l’altro giorno. Avrà un momento magico partecipando a questo programma e darà un grande aiuto alla popolazione per la preghiera. Sempre meglio chi ti invita alla preghiera che chi ti porta ad usare la droga. Brosio è pronto ad evangelizzare l’Isola dei Famosi. E’ un personaggio importante, con una storia importante. Se non vincerà ci andrà sicuramente vicino. Mi ha affidato sua madre, ormai ultra novantenne. Paolo mi ha pregato affinché badassi a lei, che vive a Forte dei Marmi. E poi mi ha chiesto di andare una volta a sorpresa in Honduras. Sarebbe un grande momento. Ne abbiamo parlato ieri sera. Brosio ha pensato e forse anche suggerito l’idea che io potessi partecipare all’Isola andandolo a trovare. Forse non si realizzerà, ma sarebbe un grande momento di televisione”.

