Allerta Meteo, tanta neve in arrivo al Centro/Sud: piano di Ferrovie dello Stato, treni ridotti

21 Gennaio 2019 21:45

Allerta Meteo: Ferrovie dello Stato ha attivato per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, i Piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana

Ferrovie dello Stato ha attivato per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, i Piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni ad esclusione della Toscana. In questa Regione a causa delle nevicate più abbondanti, domani (martedi’ 22 gennaio) sarà garantito il 70% dei treni regionali sulle seguenti linee: Siena – Grosseto; Siena – Chiusi; Siena – Empoli, dalle ore 14.00; Chiusi – Arezzo – Firenze, dalle ore 14.00; Faentina, dalle ore 14.00. Al momento – spiega in una nota Fs – non e’ interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza. Pronte a intervenire 750 persone del Gruppo e delle ditte appaltatrici per garantire la mobilita’ ferroviaria. Circa 350 persone, fra operatori della circolazione, tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, sono pronte ad intervenire in caso di necessita’ per eseguire specifici controlli sull’infrastruttura e attivita’ di monitoraggio sugli impianti ferroviari. Trenitalia – conclude la nota – ha previsto misure tecniche e organizzative specifiche per garantire la mobilita’ delle persone, con locomotive e treni diesel di soccorso pronte a intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Previsto inoltre il potenziamento dei servizi di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate con oltre 400 addetti per assistere e fornire informazioni sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto.

