Emergenza neve sui Nebrodi, Musumeci a Messina: “non c’è organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”

10 Gennaio 2019 18:57

Musumeci a Messina: “La Sicilia non è pronta a gestire l’emergenza neve, non c’è un’organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”

“Prendiamo atto che l’emergenza neve è diventata una super emergenza, non c’è un’organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, questo pomeriggio al Museo regionale di Messina in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico Unime parlando dell’emergenza neve sui Nebrodi.

“Apprezzo lo sforzo di alcuni sindaci che hanno dovuto fare ricorso ai volontari ed a privati – afferma – però obiettivamente non siamo pronti a gestire un’abbondante nevicata e questo è pericoloso, verificheremo perché l’Anas non ha messo in azione gli spazzaneve in dotazione in Sicilia, mi pare che sull’Etna siano arrivati addirittura dalla Calabria e stiamo valutando con la protezione civile nazionale l’acquisto di una decina di mezzi spargisale e spazzaneve da dare in dotazione almeno alle province che nel loro territorio hanno aree montane o comunque suscettibili di nevicate. E’ impossibile – conclude- che per 5-10 centimetri di neve si fermi tutto, dobbiamo attrezzarci”.

