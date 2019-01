Decreto Semplificazioni, Floridia (M5S): “con emendamento Zes diamo slancio alle imprese del Sud”

30 Gennaio 2019 10:14

“Dimezziamo in tempi per le licenze e permessi.Un nuovo modello di governance interministeriale in capo al Ministero per il Sud”

“Con l’emendamento al Decreto Semplificazioni che riguarda le ZES, le zone economiche speciali, diamo un’accelerata al comparto produttivo semplificando tutte quelle procedure che impedivano lo sviluppo e la crescita di aziende presenti in specifiche aree del Paese. Molte le novità per le imprese che operano all’interno di queste zone”. Ad affermarlo è la senatrice M5S, Barbara Floridia. “Con questa norma, dimezziamo i termini delle licenze, permessi, concessioni e nulla osta il cui rilascio oggi richiede pareri e intese varie. Introduciamo, inoltre, un sistema per rendere più rapidi gli interventi di urbanizzazione. Istituiamo, per le imprese che operano in queste zone, aree doganali franche per merci in regime di sospensione Iva. Infine, riduciamo di un terzo i tempi per le concessioni demaniali portuali“.

“Questa semplificazione amministrativa – continua Floridia -, sarà accompagnata da una cabina di regia interministeriale che si occuperà principalmente della verifica e del monitoraggio degli interventi nelle ZES. Un nuovo modello di governance interministeriale in capo al Ministero per il Sud che lavorerà a stretto contatto con i ministeri per gli Affari Regionali, Pubblica Amministrazione, Economia e ovviamente con il MISE. La cabina di regia comprenderà anche i presidenti delle Regioni e delle province autonome e i presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, oltre che da altri ministri competenti in base all’ordine del giorno”. “Con questo emendamento – conclude Floridia – diamo un’enorme slancio alle imprese del sud e a tutto il Paese”.

