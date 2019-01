22 Gennaio 2019 12:23

EduSport 3.0, riparte il progetto educativo e formativo del Centro Sportivo Italiano (Csi) di Reggio Calabria di concerto con l’Università per gli stranieri “Dante Alighieti” (UniDa) e col patrocinio del Centro Servizi al Volontariato (Csv) “Dei Due Mari”. L’obiettivo del percorso è quello di promuovere itinerari educativi per studenti e altri addetti ai lavori attivando dei tirocini all’interno delle attività del Csi e delle associazioni sportivi ad esso aderenti nel servizio ai territori e ai giovani con disagio. Altrettanto interessante sarà la commistione delle esperienze con la rete delle “Alleanze educative” di Reggio Calabria. EduSport 3.0 prevede l’attivazione dei corsi formativo-laboratoriali in Educatore Psicosociale nella marginalità (giunto alla sua seconda edizione) ed il Corso di Pedagogia Sociale e della Devianza. Il “passo inaugurale” dei percorsi formativi si è tenuto alla presenza di Salvatore Berlingò, rettore della “Dante Alighieri”, Vincenzo Maria Romeo, docente dell’UniDa e referente del progetto, e Paolo Cicciù, presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano. «Un’esperienza che sta dando tanti frutti. Creare un itinerario formativo e sportivo con gli studenti, favorisce la partecipazione, fa crescere l’entusiasmo e getta le basi per far nascere sul territorio nuove significative esperienze sociali. – ha affermato Berlingò nel corso dell’incontro con gli aspiranti corsisti – Formare attraverso la partecipazione sul campo è un nuovo ed efficace strumento per fare educazione. Far vivere l’esperienza sportiva ai nostri giovani studenti e non, è una piacevole novità per la nostra Università». Alle parole del Rettore gli fa eco Romeo: «Grazie a chi ha creduto in questo nostro percorso educativo. Un forte ringraziamento al Magnifico Rettore per la disponibilità, l’attenzione e gli spunti dati. Questa scelta porta la Dante Alighieri a fare una scelta netta: scendere in campo, formando studenti, operatori sociali e dirigenti sportivi attraverso esperienze tra i ragazzi a rischio del territorio». «La magia dello sport è quella di aggregare naturalmente, dove la medaglia più importante è l’altro che ci sta accanto. Questo percorso rientra tra i momenti celebrativi per la nostra associazione, nel 75esimo dalla sua fondazione – conclude Cicciù – Ancora una volta, le intuizioni dei dirigenti sportivi, che sono riusciti a riproporre una questione, quella etico – educativa, all’interno del mondo dello sport e del terzo settore. C’è bisogno di più oratori in parrocchia, di più adulti responsabili nelle strutture sportive, di più educatori formati e accoglienti all’alterità del mondo coloratissimo dei giovani. Questo è il messaggio che EduSport 3.0 vuole lanciare». Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di ragazze e ragazzi (pallavolo mista e calcio 5) dell’ateneo nei campionati organizzati dal Csi. Le attività saranno ospitate all’interno delle strutture sportive del Centro Sportivo Italiano e sono partite a novembre per concludersi a giugno 2019. Il termine ultimo per le iscrizioni ai percorsi formativi è fissato per il 31 Gennaio. Visitando il sito www.csireggiocalabria.it sarà possibile scaricare il modulo per l’iscrizione.

