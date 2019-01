Dissesto idrogeologico a Messina: 10 milioni di euro per la messa in sicurezza della zona nord

23 Gennaio 2019 20:19

Incontro del sindaco di Messina con il Soggetto Attuatore, Maurizio Croce, all’ufficio del Commissario contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana. “Il dott. Croce– racconta il sindaco di Messina- ci ha aggiornato sullo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico che interessano Messina evidenziando come, oltre all’avanzare degli stati di attuazione, a breve si potrà dare avvio agli interventi di difesa delle coste nella zona nord della città”.

“Come da bozza di Accordo di Programma approvato dalla Giunta Regionale- spiega De Luca– si potrà usufruire di ulteriori € 3.000.000,00 per la difesa delle coste che, uniti agli oltre sette milioni allocati nel Patto per la Sicilia, permetteranno di realizzare interventi, come da progetto, per oltre € 10.000.000,00″. Durante l’incontro il sindaco della città dello Stretto ha inoltre reiterato la richiesta di finanziamento, già effettuata nel mese di novembre 2018, in merito al progetto per i lavori necessari per la realizzazione di una via di fuga complementare alla viabilità esistente, di collegamento tra la ss 114 e il villaggio di Santo Stefano Briga, per un importo pari 5.521.965,00 di euro.