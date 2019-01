Caso Diciotti, il sindaco di Messina: “In caso di processo intero Governo sul banco degli imputati, non solo Salvini”

31 Gennaio 2019 15:15

Il sindaco di Messina sull’inchiesta Diciotti e sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini: “La politica dovrebbe smetterla di indietreggiare davanti alla magistratura. Quella della Diciotti fu una scelta collegiale, sul banco degli imputati dovrebbe andarci tutto il Governo”

“Quella della Diciotti fu una scelta collegiale, concordata con tutto il Governo e di cui Salvini si è fatto interprete in quanto ministro dell’Interno. Se ci sarà un processo sul banco degli imputati dovrà salire l’intero Governo e non solo il capo del Viminale“. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, a proposito dell’inchiesta Diciotti e della richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania. “Alla magistratura tocca accertare eventuali violazioni delle norme – aggiunge il primo cittadino -, ma se quello fu un atto politico che rientra nelle competenze del governo allora non ci sarà nessun processo. In ogni caso la politica dovrebbe smetterla di indietreggiare sempre davanti alla magistratura e iniziare ad assumere il suo ruolo“. (AdnKronos)

