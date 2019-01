Migranti, il Viminale: “Rischio di infiltrazioni terroristiche e criminali a bordo della nave Diciotti”

29 Gennaio 2019 18:27

Nave Diciotti, il Viminale: “pericolo di infiltrazioni terroristiche a bordo della nave”. Stasera Di Maio incontrerà i senatori 5 stelle

A bordo della Nave Diciotti potevano esserci cellule criminali e terroristiche. Lo hanno dichiarato funzionari del Viminale al cospetto dei magistrati in Sicilia, nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato il ministro dell’Interno Matteo SAlvini. A riportalo sono le fonti stesse del Viminale, con alcune indiscrezioni sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro, autorizzazione che nelle scorse ore è giunta in Senato. Sebbene “la ricostruzione del Tribunale dei Ministri non ne abbia tenuto conto“- riportano fonti del Viminale- il rischio di infiltrazioni era emerso più volte, “anche in occasione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblico che si era svolto pochi giorni prima in Calabria“. Un caso in particolare sarebbe emerso ad esempio “ il 24 giugno 2018, dopo che due tunisini erano sbarcati a Linosa ed erano risultati già espulsi dall’Italia nel 2015 per orientamenti filo-jihadisti“. Questa sera il vicepremier Luigi Di Maio incontrerà i senatori 5 stelle membri della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato. Si discuterà di Salvini e sul voto di Palazzo Madama sull’autorizzazione a procedere.

Valuta questo articolo