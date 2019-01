Di Maio nomina Lino Banfi nella Commissione Unesco: rappresenterà l’Italia, ecco come funziona

22 Gennaio 2019 16:47

Lino Banfi è stato nominato nella commissione italiana per l’Unesco

A 73 anni dalla istituzione dell’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura), l’Italia con 54 siti patrimonio dell’umanita’ (49 siti culturali, di cui 7 paesaggi culturali, e 5 siti naturali) detiene il record mondiale. Il primo sito italiano riconosciuto e’ stato l’arte rupestre della valle Camonica (1979), l’ultimo la citta’ industriale di Ivrea (2018). L’Unesco ha fino ad oggi riconosciuto in totale 1.092 siti (845 siti culturali, 209 naturali e 38 misti) presenti in 167 Paesi del mondo. L’organizzazione, istituita a Parigi il 4 novembre 1946, e’ nata dopo le atrocita’ e l’enorme perdita di vite umane causate dai conflitti mondiali nella prima meta’ del XX, con l’impegno di costruire i presupposti per garantire la pace internazionale e la prosperita’ dei popoli promuovendo il dialogo interculturale, il rispetto dell’ambiente e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile. In Italia l’organo che si occupa di favorire la promozione, il collegamento, l’informazione, la consultazione e l’esecuzione dei programmi e’ la Commissione Nazionale Italiana, istituita nel 1950, attualmente presieduta da Franco Bernabe’. Una parte dei suoi componenti e’ designata dal governo, dai ministeri e dai due rami del Parlamento e tra questi e’ stato nominato come rappresentante del ministero dello Sviluppo economico Lino Banfi che prende il posto del documentarista e scrittore Folco Quilici, morto lo scorso anno. Tra gli altri rappresentanti figura anche Pupi Avati. La Commissione opera attraverso due organi: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. La prima fissa le strategie generali della Commissione, identificate in relazione ai programmi e alle finalita’ dell’Unesco nel quadro degli interessi generali della politica nazionale nei campi dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione in stretto raccordo con la Rappresentanza Diplomatica Permanente d’Italia presso l’Unesco. Mentre il secondo e’ l’organo di governo della Commissione e ha il compito di attuare gli orientamenti strategici fissati dall’Assemblea. I compiti principali della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco sono: – dare pareri e formulare raccomandazioni al governo italiano ed alle pubbliche amministrazioni in relazione all’elaborazione e alla valutazione dei programmi Unesco; – collaborare con gli organi competenti per l’esecuzione delle decisioni prese in seno alla Conferenza Generale dell’Unesco che ha luogo a Parigi ogni due anni per approvare il programma generale dell’organizzazione ed il suo bilancio; – produrre documenti concernenti le materie che rientrano nel suo ambito di competenze e contribuire, anche attraverso una serie di pubblicazioni periodiche, a diffondere informazioni su principi, obiettivi ed attivita’ dell’Unesco; – rendere accessibile al pubblico, mediante un servizio di biblioteca – che comprende piu’ di 11.000 testi costituiti prevalentemente di pubblicazioni e documenti – la piu’ ampia conoscenza delle problematiche trattate dall’Unesco; – diffondere gli ideali, in particolare sostenendo le attivita’ del Sistema delle Scuole Associate, dei Club e dei Centri Unesco; – organizzare e promuovere incontri, convegni, corsi e altre attivita’ di formazione e di studio nelle materie di competenza; – associare attivamente al lavoro dell’Unesco persone ed enti che svolgono attivita’ nei campi educativi, culturali e scientifici, agevolando, anche presso le istituzioni competenti, la raccolta di dati e di informazioni; – favorire l’accesso delle istituzioni piu’ qualificate alle attivita’ promozionali che l’Unesco svolge attraverso la concessione del Patrocinio. A tal fine conduce indagini preliminari per la concessione del Patrocinio sia dell’Unesco sia della Commissione stessa. – esaminare e trasmettere eventuali progetti che necessitano sostegno finanziario secondo le modalita’ previste dei ‘Programmi di Partecipazione’; – formulare proposte sulla scelta dei membri delle delegazioni italiane alla Conferenza Generale e ad altre riunioni o manifestazioni promosse; – esprime pareri e suggerimenti e su richiesta del ministro degli Affari Esteri, sugli aspetti educativi, scientifici e culturali dei progetti da realizzare nell’ambito della politica di cooperazione allo sviluppo.

