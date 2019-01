Deliveroo arriva a Reggio Calabria, Sud strategico per l’espansione

22 Gennaio 2019 15:48

Reggio Calabria: la piattaforma leader dell’on-line food delivery consolida la presenza nazionale del servizio e cresce nel Mezzogiorno

Un anno di espansione nazionale attraverso il consolidamento del servizio nelle regioni del Sud Italia. Sarà anche questo il 2019 di Deliveroo, la piattaforma leader dell’on-line food delivery, presente in 34 città in Italia e che si prepara, adesso, ad estendere il proprio servizio con il consolidamento nelle regioni del Mezzogiorno.

Ad oggi le città del Centro Sud dove è possibile ordinare pasti a domicilio con Deliveroo sono Pescara, Napoli, Bologna, Roma, Bari, Cagliari, Messina, Firenze, Pisa e Perugia. Ma adesso, dopo lo sbarco nel capoluogo partenopeo nel novembre 2018, Deliveroo è pronta a debuttare anche in altre città chiave del Sud Italia: da Taranto a Reggio Calabria fino a Palermo, solo per citarne alcune. Un consolidamento del servizio a livello nazionale che nel 2019 passerà, spiega Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia, “non solo attraverso una maggiore diffusione nel Mezzogiorno, ma anche da un aumento considerevole delle città raggiunte nel Centro-Nord. Deliveroo è un servizio nazionale e sarà sempre più presente nel territorio. Vogliamo dare a un maggior numero di persone, in tutta Italia, la possibilità di utilizzare i nostri servizi, che sono vicini ai gusti e alle preferenze di tutti gli italiani”.

A confermare il successo del servizio, anche sotto il profilo del crescente contributo al settore della ristorazione, è anzitutto l’aumento dei ristoranti partner che superano quota 5.000, per una crescita del +180% rispetto a gennaio dello scorso anno. In aumento anche il numero dei rider che hanno scelto di collaborare con Deliveroo: oltre 6.500, +400% negli ultimi 12 mesi.

Di seguito le 34 città italiane raggiunte dal servizio: Pescara, Napoli, Bologna, Piacenza, Modena, Parma, Ferrara, Udine, Roma, Genova, Milano, Varese, Busto Arsizio, Monza, Pavia, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Torino, Novara, Alessandria, Bari, Cagliari, Messina, Firenze, Pisa, Trento, Bolzano, Perugia, Venezia-Mestre, Padova, Verona e Treviso.

Valuta questo articolo