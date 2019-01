Delfino tratto in salvo in Calabria ma muore poco dopo [FOTO]

9 Gennaio 2019 20:44

Delfino tratto in salvo in Calabria ma muore poco dopo: con estrema difficoltà è stato portato sulla battigia dove era presente personale del servizio Medicina Veterinaria della ASP di Vibo Valentia e dell’Associazione M.A.R.E. Calabria (Marine Animal Rescue Effort) per garantire le cure necessarie

Nel corso del pomeriggio odierno un esemplare femmina di Stenella Striata è stata recuperato nelle acque antistanti il litorale di Nicotera Marina. Nonostante le proibitive condizioni del mare, personale della Guardia Costiera di Nicotera Marina e della locale Stazione dei Carabinieri, coadiuvato da alcuni cittadini e dal gruppo Protezione Civile di Nicotera, ha tratto in salvo l’esemplare di delfino lungo circa 2 metri. Con estrema difficoltà il delfino è stato portato sulla battigia dove era presente personale del servizio Medicina Veterinaria della ASP di Vibo Valentia e dell’Associazione M.A.R.E. Calabria (Marine Animal Rescue Effort) per garantire le cure necessarie. Successivamente al recupero, l’esemplare di delfino è purtroppo deceduto sul litorale a causa delle già critiche condizioni di salute; lo stesso è stato affidato all’Istituto Zooprofilattico per gli esami di rito al fine di stabilire le cause dell’accaduto.

