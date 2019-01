Decreto Sicurezza, Oliverio con i “ribelli”: sì della Calabria al ricorso alla Consulta

5 Gennaio 2019 17:22

Decreto Sicurezza, la Regione Calabria farà ricorso alla Corte Costituzionale

Il presidente della Regione Calabria si schiera con il fronte dei ribelli. Il governatore Oliverio ha annunciato che la Regione è pronta ad impugnare il Decreto Sicurezza dinnanzi alla Corte Costituzionale. Proprio oggi il presidente ha ribadito le sue perplessità in merito al provvedimento “discriminatorio nei confronti di persone, immigrati regolari, che non potranno godere di diritti fondamentali”. Oliverio ha espresso “pieno sostegno agli atti di disobbedienza annunciati e praticati da diversi sindaci italiani”. “Assieme ad altre Regioni del nostro Paese, che in questi giorni stanno evidenziando le nostre stesse preoccupazioni, promuoveremo tutte le azioni utili, anche facendo ricorso alla Corte costituzionale, al fine di stoppare una legge che viola diversi trattati internazionali sui diritti umani e i principi fondanti la nostra Costituzione”. Anche la Cgil è d’accordo con il presidente e nei giorni scorsi anche alcuni sindaci calabresi si erano schierati a sostegno dei colleghi contro il provvedimento del ministro dell’Interno Salvini, tra cui il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’. Falcomatà è stato tra i primi a manifestare perplessità, evidenziando “un problema di metodo, che riguarda l’assoluta mancanza di confronto istituzionale con i territori, e un problema di merito sulla questione dei migranti“. Dall’Anci Calabria arriva un monito diretto a Salvini, affinché il ministro non liquidi la protesta dei sindaci con dichiarazioni semplicistiche.