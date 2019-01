Decreto Sicurezza, Occhiuto: “Oliverio pensi ai problemi della Calabria”

5 Gennaio 2019 17:24

Occhiuto: “Ci mancava solo il presidente della regione Calabria Oliverio ad accodarsi alla schiera dei sindaci in rivolta“

Anche il Presidente della Regione Calabria esprime preoccupazione sul Decreto Sicurezza. Oliverio si è detto pronto al ricorso dinnanzi alla Corte Costituzionale contro il decreto di Salvini: “Assieme alle altre Regioni che in questi giorni hanno annunciato un’analoga iniziativa, evidenziando le nostre stesse preoccupazioni, ci rivolgeremo alla Corte costituzionale per chiedere l’annullamento della normativa al fine di stoppare una legge che viola diversi trattati internazionali sui diritti umani e i principi fondanti la nostra Costituzione”. Le dichiarazioni del Presidente non sono piaciute al vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Roberto Occhiuto, secondo cui: “Ci mancava solo il presidente della regione Calabria Oliverio ad accodarsi alla schiera dei sindaci in rivolta contro quella che e’ legge dello Stato controfirmata dal presidente Mattarella. Cerca anche lui una qualche forma di notorieta’ o il suo e’ solo un goffo tentativo di distogliere l’attenzione dai veri problemi che affliggono i calabresi? Oliverio che piu’ che occuparsi di temi come l’immigrazione dovrebbe pensare e concentrarsi sui problemi della sua regione e tentare di risolverli, se ne e’ capace. Si occupi piuttosto dei diritti alla salute e al lavoro dei calabresi, che il suo governo regionale ha reso ancora piu’ deboli invece di garantirli. Non vorremmo essere noi inoltre a sottolineare come in una terra che ha un serio e urgente bisogno di maggiore legalita’ sia quanto meno inopportuno che un’alta carica istituzionale inviti ad infrangere le leggi”.