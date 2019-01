Decentramento a Messina, l’assessore Grasso fa il miracolo: dietrofront del sindaco, soddisfatto il presidente Cutè

31 Gennaio 2019 17:42

Decentramento amministrativo, il sindaco di Messina incontrerà i presidenti delle circoscrizioni. Soddisfatto il presidente Ivan Cutè: “Passo importante per la città”

“Ma quanto è duci Bernadette Grasso! Non posso che piegarmi al garbo e gentilezza dell’assessore Grasso“. Così il sindaco di Messina Cateno De Luca apre uno spiraglio per l’attuazione del decentramento amministrativo a Messina, tanto invocato dai consiglieri di circoscrizione e rimasto finora lettera morta, nonostante quanto previsto dalla legge regionale 11 del 2015 e la scadenza dei 180 giorni stabiliti. Il sindaco di Messina presumibilmente incontrerà i presidenti delle sei Circoscrizioni ed immediata è la reazione del presidente della V Circoscrizione Ivan Cutè, che in una nota dichiara:

“Apprendo con piacere dalla dichiarazione del Sindaco Cateno De Luca che comunica “..di aver concordato, insieme all’Assessore Regionale Bernadette Grasso, di incontrare i Presidenti delle Circoscrizioni della Città di Messina per verificare le modalità di attuazione del Decentramento Amministrativo”.

“Un passo importante oggi– prosegue Cutè- rappresentato da una dichiarazione, che lascia intendere l’intenzione del Sindaco di intraprendere un percorso di collaborazione con i quartieri avviando una interlocuzione sul “Decentramento” e che ha ascoltato, distante ma attento, le esigenze e le affermazioni, di quanti, hanno con forza, supportato l’importanza dell’attuazione della legge 11/2015 a Messina.

Le Circoscrizioni- continua-sono degli organi istituzionali che rappresentano l’anello di collegamento tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale e per tale motivo devono assumere un ruolo centrale nell’ottica del Decentramento Amministrativo in modo tale da poter meglio rispondere alle reali esigenze del quartiere.

Fino ad oggi, a limitare l’efficacia dei Quartieri è lo scarso riconoscimento delle competenze deliberative. Le Circoscrizioni assolvono quasi sempre una funzione consultiva. Saremo vigili che l’azione amministrativa comunale si uniformi allo spirito della legge e che alle circoscrizioni vengano delegate maggiori funzioni amministrative.

In tal senso bisogna procedere ad una revisione del Regolamento per il Decentramento della Città di Messina, che risale al lontano Marzo 2005, attribuendo alle circoscrizioni funzioni proprie e la costituzione di veri e propri Municipi. Dovrà inoltre basarsi su una vera programmazione degli interventi che nascono da un forte dialogo con la cittadinanza tutta, le forze sociali e le Associazioni.

Stiamo gettando le basi– conclude- affinché a vincere sia l’intera Città di Messina e la Democrazia. Mi auguro che questo nuovo binario intrapreso riporti l’Amministrazione Comunale e le Circoscrizioni ad un rafforzamento del confronto e della sintonia del lavoro di squadra, perché lo scopo comune è far diventare Messina una città migliore di quella che abbiamo ereditato”.

