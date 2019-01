Catania: i rappresentanti della Dacca incontrano la senatrice Catalfo

23 Gennaio 2019 13:47

La senatrice Nunzia Catalfo incontra i rappresentanti di Dacca S.p.A.: “Salvaguardati i posti di lavoro e in futuro ci sarà una reindustrializzazione della storica azienda di Catania”

Alcuni rappresentanti della Dacca S.p.A., azienda di Catania nel settore della produzione di stoviglie monouso in plastica, hanno incontrato la senatrice del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo, presidente della Commissione Lavoro, per discutere dell’attuale momento di difficoltà che sta attraversando la società.

Il giorno dopo si è svolto un incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale hanno partecipato il Direttore Generale di Dacca S.p.A., Salvatore Catalano e il rappresentante della Rsa Uiltec, Giuseppe Patanè.

La senatrice Catalfo dichiara: “A seguito dell’incontro di ieri al Ministero del Lavoro sono stati rifinanziati gli ammortizzatori sociali per l’azienda e questo rappresenta una scelta di responsabilità per tutelare 30 posti di lavoro. In futuro, insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico, si progetterà anche una reindustrializzazione della storica azienda catanese”.

Valuta questo articolo