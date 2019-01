Crotone: in Prefettura approfondito l’episodio dell’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco nel quartiere Gesù

14 Gennaio 2019 21:26

In data odierna, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in Prefettura, allargata alla presenza del sindaco di Crotone, è stato approfondito l’episodio dell’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco del 9 gennaio scorso nel quartiere Gesù, in via G. Di Vittorio, nei pressi dell’autostazione Romano. Le Forze di polizia continuano a svolgere serrate indagini e ad attuare un controllo straordinario del territorio e degli esercizi commerciali della zona interessata, che ha portato all’arresto per detenzione clandestina d’arma da fuoco di un commerciante della zona. Il Prefetto ha ribadito la necessità dell’attivazione della videosorveglianza nonché della redazione del regolamento comunale per l’applicazione del daspo urbano, al fine di arginare la situazione di degrado che quotidianamente vive il quartiere crotonese. A tal riguardo, l’Amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di partecipare ad un nuovo bando regionale per lo stanziamento di fondi da destinare all’installazione di ulteriori impianti di videosorveglianza, assicurando nel contempo la prossima definizione del regolamento urbano. A conclusione del vertice il Prefetto ha altresì disposto che siano intensificati ulteriormente le misure di stretta vigilanza del quartiere.

