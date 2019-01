Cosenza: presentato il piano strategico di prodotto

22 Gennaio 2019 22:28

Cosenza, Mario Occhiuto ha aperto il secondo Forum del turismo della città promosso dall’Assessorato al turismo e marketing territoriale, guidato da Rosaria Succurro

Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha aperto il secondo Forum del turismo della città promosso dall’Assessorato al turismo e marketing territoriale, guidato da Rosaria Succurro. “L’obiettivo strategico – è scritto in un comunicato dell’ente – deve essere la trasformazione della citta’ in una destinazione, orientata a una chiara ottica di mercato. La citta’ deve diventare il prodotto destinazione, attraverso la valorizzazione, l’organizzazione e la tangibilizzazione delle risorse, in modo tale da rispondere alle esigenze del turista. Il Piano strategico di prodotto, accoglienza e marketing per la Destinazione Cosenza e’ stato presentato nel Complesso monumentale di San Domenico da Josep Ejarque, destination manager di fama internazionale cui la citta’ di Cosenza ha affidato l’elaborazione dello strumento strategico in grado di disegnare lo sviluppo del suo futuro in ambito turistico. “Cosenza nel 2011, quando siamo arrivati alla guida della citta’ – ha detto Occhiuto – non aveva una vocazione turistica che oggi sta, invece, scoprendo. Sono molti i turisti, anche stranieri, che giungono in citta’ da ogni dove. Oggi le persone si spostano piu’ volentieri. Il turismo ha quindi necessita’ di nuove idee e di nuovi apporti. Ho voluto dare un segno evidente di queste necessita’ con un assessorato ad hoc affidato alle cure di Rosaria Succurro che molto ha fatto in questi anni”. “Oggi – ha proseguito il primo cittadino – con i cambiamenti che hanno attraversato l’economia fondata su un industria edilizia privata fiorente che, pero’, negli ultimi decenni si e’ bloccata, perche’ non era piu’ pensabile consumare ancora il territorio, si e’ pensato che il turismo potesse essere un nuovo volano di sviluppo. In Calabria non abbiamo solo giacimenti culturali ed archeologici, ma anche storie da raccontare, come la leggenda di Alarico o la storia della Magna Grecia. Tutti rimangono sorpresi dalla bellezza della citta’. E questa bellezza e’ oltremodo importante perche’ rappresenta la bellezza dell’innovazione. Abbiamo puntato sulla creativita’, affermando il modello di Cosenza fabbrica creativa, non solo con il MAB, ma anche con i BoCs art e gli artisti contemporanei. Ma abbiamo puntato anche sull’architettura, con il Ponte di Calatrava e con il Planetario che sara’ inaugurato a breve. Ci siamo sostituiti alla Regione con il servizio di trasporto pubblico potenziando le navette ‘Al volo’, garantendo collegamenti rapidi con la stazione di Paola e l’aeroporto di Lamezia e constatando con soddisfazione l’aumento delle prenotazioni. Cosenza deve diventare sempre piu’ citta’ dello stare insieme, citta’ delle persone e non delle macchine. La bellezza e’ fatta di dettagli, e’ qualcosa di essenziale vista nel suo complesso. Il nostro deve essere un ambiente identitario che guarda al passato, ma anche al futuro”. “La vitalita’ di questa citta’ – ha concluso Occhiuto – e’ visibile dall’energia dei giovani che vogliono restare a Cosenza che vogliamo diventi la prima citta’ del Sud Italia per innovazione, ma anche per identita’”.

