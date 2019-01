Congresso Pd, a Reggio il clamoroso tonfo di Falcomatà sulla pelle di Zingaretti

28 Gennaio 2019 22:47

Reggio Calabria, il Congresso del Pd apre la crisi di Falcomatà anche all’interno del proprio partito

Reggio Calabria sarà, con ogni probabilità, l’unica città tra le principali del Paese in controtendenza nel risultato politico del Congresso del Pd: in base agli ultimi dati, Nicola Zingaretti si avvicina al 50% su scala nazionale mentre il principale competitor, Maurizio Martina, si ferma al 35%. Nelle scorse ore sono arrivati i dati ufficiali dalla Calabria, in linea con la tendenza nazionale: Zingaretti vince nella Regione con percentuali superiori al 60%, con un record del 75% nella Provincia di Vibo Valentia, un altrettanto importante 72% in Provincia di Crotone e un 66% in Provincia di Cosenza.

Anche in Provincia di Reggio Calabria Zingaretti si impone su Martina, ma con una percentuale molto più bassa: il 53% delle preferenze. Il dato è pesantemente viziato dal risultato di Reggio Calabria città: nel Comune guidato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, infatti, Zingaretti s’è fermato addirittura al 33%. In città ha vinto proprio Martina con un 56% che non ha eguali in altri importanti centri urbani di tutt’Italia. Un dato abbastanza ininfluente rispetto al risultato finale del congresso del Partito Democratico, ma molto importante sotto il profilo politico perché evidenzia l’isolamento della linea del Pd reggino rispetto a quello calabrese e nazionale, e soprattutto evidenzia il clamoroso flop di Falcomatà che a Reggio supportava proprio Zingaretti insieme a Sebi Romeo, mentre altri due big del Pd reggino come Nicola Irto e Mimmetto Battaglia erano schierati con Martina ed evidentemente hanno avuto la meglio. Aprendo di fatto la crisi di Falcomatà anche all’interno del suo partito.

