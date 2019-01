Congresso Pd, Falcomatà sostiene Zingaretti: “è la persona giusta a guidare il partito”

23 Gennaio 2019 19:30

Congresso Pd, Falcomatà sostiene Zingaretti: “ho scelto di sostenere la candidatura di Nicola Zingaretti a segretario nazionale dei dem perchè sono convinto che il nostro partito abbia bisogno al più presto di una guida che sappia mettere insieme una leadership salda ed autorevole”

“Ho scelto di sostenere la candidatura di Nicola Zingaretti a segretario nazionale del PD perchè sono convinto che il nostro partito abbia bisogno al più presto di una guida che sappia mettere insieme una leadership salda ed autorevole, con la necessita’ di valorizzare ed amplificare, in un’ottica plurale ed unitaria, le tante energie presenti nel campo democratico, che aspettano solo di essere liberate”. Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Con la sua storia politica, l’esperienza maturata sul campo e la sua capacita’ aggregativa – prosegue Falcomatà – Zingaretti rappresenta oggi certamente la sintesi più avanzata di questi aspetti che per noi costituiscono delle vere e proprie priorita’ per il partito. Ha la capacita’ di ascolto, di chi ha costruito nel tempo un’esperienza istituzionale di alto livello, e sa bene quanto sia importante il ruolo degli amministratori locali per la costruzione di un partito radicato sui territori e rappresentativo dei bisogni reali delle persone, quelle stesse persone che alle ultime politiche non si sono sentite rappresentate dalla nostra proposta politica ed hanno orientato la loro fiducia verso altri partiti e movimenti. Chiaro che nessuno ha la bacchetta magica ma credo sia questa la ricetta giusta per il rilancio di un partito che oggi ha il compito alto di porsi come alternativa autorevole e credibile alle destre reazionarie e ai populismi, unendo le forze riformiste ed autenticamente democratiche, legate ad una visione di politica intesa come servizio verso le esigenze quotidiane delle persone”. “Adesso e’ venuto il momento – prosegue Falcomatà- di ragionare di questi temi in campo aperto, a partire dalle regioni del Mezzogiorno dove il Partito Democratico ha necessita’ di ricostruire il suo rapporto con i territori che alle ultime elezioni politiche hanno premiato le forze populiste. Nel corso del lungo incontro avuto con Zingaretti nei giorni scorsi abbiamo concordato l’organizzazione di una iniziativa, che si terra’ a Reggio Calabria, su un tema centrale come quello del lavoro, uno degli aspetti piu’ critici dell’attuale condizione economica del nostro Paese ed in particolare del Meridione”

