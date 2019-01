Congresso Pd, è caos: la chiusura dei congressi slitta a domenica, confusione in Calabria e Sicilia

23 Gennaio 2019 22:44

Il partito democratico è nel caos più assoluto ed il presidente della Commissione Congresso, Gianni Dal Moro, ammette che “vista la difficoltà manifestata da diversi circoli a terminare la propria fase di convenzione, ha deciso all’unanimità di prorogare la votazione nei circoli fino a domenica 27 gennaio”. La confusione maggiore si sta registrando al Sud, con Calabria e Sicilia in testa. La prima regione è fresca di commissariamento, con Stefano Graziano insediato da pochi giorni e alle prese con la diffidenza delle truppe del governatore Mario Oliverio. Sull’isola, dopo la battaglia per la guida del partito, le assise sono andate a rilento: finora si è votato in cinque province (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Ragusa), ma in nessuna le operazioni sono state del tutto completate. Ad ora Nicola Zingaretti è in testa. Le prime cifre diffuse dalla Commissione Congresso – quelle relative alla giornata di domenica scorsa – sembrano confermare gli ultimissimi trend, con Nicola Zingaretti in testa e Maurizio Martina ad inseguire: “gli iscritti interessati al voto sono stati pari al 46.5% della platea congressuale. L’affluenza sulla platea degli aventi diritto e’ stata del 51.05% pari a 93.000 votanti. I risultati parziali di ogni candidato sono nel ordine: Zingaretti 48,5%, Martina 35,1%, Giachetti 12,8%, Boccia 2.3%, Saladino 0,67% Corallo 0,63%”. Il governatore del Lazio guarda i dati e si dice “molto contento, sono contento del clima, dell’atmosfera, del fatto che e’ passato un messaggio semplice, cioe’ che bisogna cambiare, che questo partito sta ritrovando la voglia di mettersi in gioco. Otto mesi fa – ha aggiunto – la discussione era se ci scioglievamo. Oggi il Pd sta tornando al centro di qualsiasi ipotesi di ricostruzione di un’alternativa a questa maggioranza. Era il mio primo obiettivo”.

