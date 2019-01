Concorso pubblico di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA

7 Gennaio 2019 09:26

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA

Con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, è stato indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l’accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il concorso è bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per un numero di posti messi a concorso per la singola regione come indicato al successivo comma 8.

3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si procede ad accorpare le commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie di merito

restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all’atto dell’iscrizione.

4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al bando di concorso (Scad. 27 Gennaio 2019), coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea (DL), delle lauree specialistiche (LS) e delle lauree magistrali (LM) di cui all’Allegato A del decreto ministeriale ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed mministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola regione e’ riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso di cui ai commi precedenti.

7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

8. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per il numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di esclusione, puo’ presentare domanda per una sola regione:

Sede e Numero posti (tra parentesi i posti riserva) :

– ● Abruzzo 13 (4) – ● Basilicata 11 (3) – ● Calabria 33 (10) ● Campania 160 (48) – ● Emilia-Romagna 209 (63) – ● Friuli-Venezia Giulia lingua italiana 64 (19) – ● Friuli-Venezia Giulia lingua slovena 10 (3) – ● Lazio 162 (49) – ● Liguria 53 (16)

– ● Lombardia 451 (135) – ● Marche 49 (15) – ● Molise 3 (1) – ● Piemonte 221 ( 66 ) – ● Puglia 29 (9) – ● Sardegna 45 (13 ) – ● Sicilia 75 (23) – ● Toscana 171 (51) – ● Umbria 45 (13) – ● Veneto 200 (60).

L’indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e disponibili nelle Province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d’Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome procedure di reclutamento del personale.

Sono, altresì, destinati dieci posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, per i quali il competente dirigente dell’USR (Ufficio Scolastico Regionale), anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando in base all’art. 23.

Per ogni ulteriore, completa informazione gli interessati possono consultare il testo integrale del Bando di concorso al seguente Link :

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/28/18E13149/S4