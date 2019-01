Concorso per 536 allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri

4 Gennaio 2019 21:22

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri

Il Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri.

Dei cinquecentotrentasei posti messi a concorso:

a) ● centododici sono riservati:

– al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

– ai diplomati delle scuole militari dell’esercito, della marina e dell’aeronautica;

– agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di

carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;

b) ● cinque sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per l’ammissione al 9° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli riservato, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso reparti/enti/uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. E’ stabilito in ventidue il numero dei vincitori del concorso di cui al comma 1 da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi dell’art. 683, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n.

66/2010. All’atto della presentazione della domanda con le modalità indicate all’art. 3 del Bando, i candidati hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare

Possono partecipare al concorso :

a)● i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo forestale), nonche’ gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo art. 9;

b) ● i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

1) abbiano compiuto il 17° anno di eta’ e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta’ e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia’ prestato

servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta’ e’ elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di eta’ previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;

Sia per gli aspiranti di cui punto a) provenienti dall’Arma dei Carabinieri che per gli aspiranti di cui al punto b), è richiesto quale requisito – tra l’altro – che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle universita’ dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni.

Il Decreto con il quale viene indetto il Concorso, con termine ultimo di presentazione domande il 3 febbraio 2019 , è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 1 del 4 gennaio 2019 .