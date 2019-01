5 Gennaio 2019 09:40

Grande attesa per il concerto di Dodi Battaglia al Teatro Cilea di Reggio Calabria. E’ ancora possibile acquistare il biglietto per assistere al grande evento del 10 Gennaio 2019 nei punti vendita autorizzati

Continua il tour “Perle – Mondi senza età” del chitarrista e cantautore bolognese Dodi Battaglia entusiasta di aver scelto tra le sue numerose tappe per la Penisola, anche la città di Reggio Calabria. Mancano davvero pochi giorni per l’atteso evento organizzato dalla Ge.Ni.Al eventi di Alejandro Costa in collaborazione con Musica-eventi. Il live del noto artista in programma al teatro “Cilea” di Reggio Calabria il prossimo 10 Gennaio, proporrà quelle “perle” dei Pooh che non venivano proposte spesso dal vivo ma che sono rimaste nei cuori delle persone per anni. Dodi ha scelto i teatri, luogo privilegiato dove fare musica, per l’acustica perfetta e la solennità di un pubblico che può così riscoprire canzoni storiche rimaste per troppo tempo rinchiuse in un cd o in un vinile, come “Io in una storia” (Alessandra, 1972), “Cercami” (Boomerang, 1978) e “Senza musica e senza parole” (Musicadentro, 1994). “Perle – Mondi senza età” è un progetto musicale che parte da lontano: dal desiderio di condividere un percorso artistico importante, durato un’intera vita – racconta Dodi Battaglia – Per la precisione, dal giugno del 1968 in cui venni arruolato come chitarrista dei Pooh fino al dicembre del 2016, quando fu decretata la fine del gruppo. Un progetto musicale che desidera portare negli giusti spazi la poetica di Valerio Negrini e di Stefano D’Orazio e la musica dei Pooh, per riscoprire insieme quei brani cui solo l’ambiente intimo e ricercato di un teatro può dare il giusto scenario e dimensione”. Sul palco con Dodi Battaglia, ci saranno Raffaele Ciavarella e Costanzo Del Pinto voce, Beppe Genise al basso, Carlo Porfilio alla batteria, Rocco Camerlengo al pianoforte e tastiere, Marco Marchionni alle chitarre. E’ ancora possibile acquistare il biglietto per assistere al grande evento del 10 Gennaio 2019 nei punti vendita autorizzati.