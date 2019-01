Messina ricorda le vittime della Shoah con il “Concerto della Memoria”

25 Gennaio 2019 17:09

Nella Chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina il concerto in memoria delle vittime della Shoah

L’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, insieme a Giuseppe Ministeri e Antonino Averna, rispettivamente presidente e direttore del conservatorio di musica “Arcangelo Corelli”, e ai giovani Iman e Omar, che collaborano all’iniziativa, ha presentato stamani il “Concerto della Memoria”, che si terrà lunedì 28, alle ore 17.30, a Santa Maria Alemanna. Sarà una serata di parole e musica, organizzata su iniziativa dell’assessorato alle Politiche Sociali, in occasione della Giornata della Memoria, con la collaborazione del conservatorio di musica Corelli. “Il concerto – ha sottolineato l’assessore Calafiore – è un invito a riflettere sul valore e sull’importanza della memoria: non solo perché ciò che è stato non si ripeta, ma anche e soprattutto perché resti custodito nel tempo il ricordo di una tragedia insanabile che continua ad offendere qualsiasi essere umano. Tale Giornata rappresenta contemporaneamente una dedica alle vittime della Shoah e una doverosa lezione per le giovani generazioni, affinché sia impossibile rassegnarsi all’orrore e all’offesa della dignità umana”.

I giovani maestri dell’Istituto eseguiranno un nutrito programma musicale, sotto la guida del direttore Maestro Antonino Averna e della prof.ssa Rosanna Buffo: Adagio dalla Sonata in sol min BWV 1004 e Allemanda dalla Partita n.2 in re min. BWV1001 di J. S. Bach, con Valerio La Torre al violino; Preludio e Fuga BWV 539 in re min, di J. S. Bach, e I Tempo Haiti, di F. Angelis, con Paolo Corda alla fisarmonica; Sarabanda dalla Partita in la min. per flauto solo di J. S. Bach e Fantasia n.1 in la min Twv 402, di G. F. Telemann, con Chiara Bonarrigo al flauto; Schindler’s List di J. Williams, con Valerio La Torre al violino e Luigi Luca alla fisarmonica. L’ensemble di chitarre con E. Barillaro, A. Ariosto, A. Salerno, R. De Gaetano, G. Calabrò, P. Magazù, D. Ruta e A. Forganni eseguirà inoltre Introduzione e Fandango di L. Boccherini, Vocalise di M. Amoroso, Greensleeves, dalla English Suite n.5 di J. W. Duarte, Larghetto, II mov. dal Concerto Grosso di A. Vivaldi, e Cote Sud di R. Dyens. All’evento interverrà anche don Giovanni Sturiale.

Nell’ambito delle iniziative promosse dagli assessorati comunali alla Cultura ed allo Spettacolo per la Giornata della Memoria, istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto, inoltre domenica 27, alle ore 11, nell’atrio di Palazzo Zanca, danzatrici con volti dipinti daranno vita a “Io sono ebreo”, performance con un linguaggio di pace. Le ballerine, dirette dalla maestra del Centro di Formazione Danza Milena Freni, sono Stefania Palella, Alessandra Gulli, Giovanna e Sara Scopelliti, Chiara Farinella, Salvina Agrillo, Matilde Calapai, Claudia Bernava, Simona Mastronardo, Serena Barbirotto, Maria Midili, Ilenia Olivieri ed Emanuela Fusco. Contemporaneamente sarà aperta un’esposizione fotografica dell’evento, che si concluderà sabato 9 febbraio. In occasione del Giorno del Ricordo, in memoria dei massacri delle Foibe, che si celebra il 10 febbraio, da lunedì 11 febbraio sino all’1 marzo, sempre nell’atrio di Palazzo Zanca, saranno esposte le opere d’arte contemporanea del maestro Fabio D’Antoni.

