Torna il commissario più amato dagli italiani: su Rai 1 in onda i nuovi episodi di “Montalbano”

28 Gennaio 2019 18:29

Sui Rai 1 torna il “Commissario Montalbano” con due avvincenti puntate: una sarà ambientata fuori dalla Sicilia

Tornano gli appuntamenti con il commissario più amato dagli italiani. L’11 e il 18 febbraio su Rai 1 andranno in onda i nuovi episodi del Commissario Montalbano. Le puntate sono state girate la scorsa primavera nel ragusano dal regista Alberto Sironi. I due episodi, dal titolo “Una storia del ‘4” e “L’altro capo del filo” sono incentrati sul tema dei migranti. Uno delle due puntate è ambientata fuori dai confini della Sicilia, in Friuli, per rendere omaggio all’attore, scomparso a 79 anni, Marcello Perracchio, che nella fiction ha interpretato il ruolo del medico legale Dottor Pasquano.

