“Città Metropolitana e Provincia separati in casa?”: a Messina il convegno promosso da Fare per Cambiare

L’evento del prossimo Giovedì avrà focus sui due organi, quali Provincia e Città Metropolitana- spiega l’associazione, “in questo momento in un caotico stallo che sta ponendo sotto scacco servizi essenziali per la cittadinanza tutta, come ad esempio la Mobilità Metropolitana (mobilità tra città e provincia) ed un piano definito di sviluppo territoriale per l’intero territorio”.

A far da regista il consolidato format portato avanti in questi mesi da Fare Per Cambiare, un format che prevede degli interventi mirati e concisi da parte dei relatori ed un ampia fase dibattimentale: “vogliamo puntare– spiegano gli attivisti– a discutere di soluzioni applicabili e concrete, di soluzioni ad un empasse che sta condannando lo sviluppo della nostra città! Per farlo abbiamo deciso di riunire in una sola occasione tutti i punti di vista sul nodo, da quello Sociale ed Occupazionale a quello Giuridico, da quello Politico a quello Istituzionale creando così tutti i presupposti per un analisi costruttiva che parta dal considerare i vari aspetti della questione, siamo infatti convinti che sia possibile parlare di soluzioni solamente se si considera il contesto nella sua interezza”.

Il pomeriggio verrà aperto da Alfredo Mangano (Coordinatore di Fare Per Cambiare) e da Cateno De Luca (Sindaco Metropolitano), seguiranno poi gli interventi di: