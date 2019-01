20 Gennaio 2019 15:02

Reggio Calabria: chiusura del punto INPS di Melito Porto Salvo, l’indignazione dei sindaci dell’area grecanica. Il 21 gennaio convocata un’assemblea

I Sindaci dell’Area Grecanica comunicano che “lunedì 21 c.m. alle ore 18,30, si riuniranno, in seduta aperta, nella sala consiliare del comune di Melito Porto Salvo per esaminare le problematiche relative alla annunciata chiusura del punto INPS (già agenzia) a seguito del nuovo piano di riordino degli uffici territoriali adottato dall’Istituto. Considerata l’importante funzione che L’Agenzia di Melito P.S. ha svolto nella gestione dello stato sociale del territorio si rende necessario assumere iniziative efficaci e condivise per evitare che prevalgano logiche formali, di astratti rapporti costi/benefici, che non rispondono ai bisogni del territorio e alle aspettative che le Comunità dell’Area Grecanica, ripongono nell’’INPS quale “ente pubblico erogatore di servizi” nel contesto della strategia di area pilota nazionale nell’ambito della strategia aree interne. E’ gradita pertanto la partecipazione e il contributo di forze politiche, organizzazioni sindacali e datoriali nonché di cittadini”.

