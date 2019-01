Terremoto a Catania, al via gli interventi per la chiesa di Aci Catena: assegnato il codice di pericolosità primaria

14 Gennaio 2019 19:31

Terremoto a Catania: assegnata alla chiesa di Aci Catena il codice di urgenza e priorità, al via gli interventi

Gli interventi per la chiesa di Aci Catena danneggiata dal sisma dello scorso 26 dicembre scorso hanno carattere di urgenza e priorità. Così è stato disposto dal commissario per l’emergenza Calogero Foti e il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che hanno assegnato alla chiesa danneggiata in provincia di Catania il fattore pericolosità primaria, attribuendo la valenza 1, codice che determina urgenza e priorità.

Lo ha reso noto il sindaco Sebastiano Oliveri: i lavori partiranno probabilmente giovedì prossimo e l’amministrazione ha già provveduto al noleggio delle due speciali gru che serviranno per effettuare parte degli interventi al campanile ed al torrione della chiesa.

Stamane intanto, durante un tavolo con Musumeci e sindaci dei comuni colpiti dal sisma, si è proceduto ad aggiornare il bilancio dei danni e degli interventi necessari da effettuare. All’incontro erano presenti la Sovrintendenza Beni Culturali, il Genio Civile e i Vigili del Fuoco.

Domattina alle 9 nella sala riunione del C.O.M. di Aci Catena, dove e’ ancora operativo il Centro operativo comunale, e’ in programma una riunione sulla viabilita’. Venerdi’ 18 gennaio a Catania rappresentanti del Governo ed il responsabile nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli incontreranno i sindaci delle zone terremotate per aggiornare i dati relativi alla mappa degli interventi.

