Catanzaro: incontro con Santo Gioffè, autore del libro “L’opera degli ulivi”

22 Gennaio 2019 12:38

Catanzaro: Giovedì 24 gennaio, alle ore 16:00, nella Sala Oro, presentazione del libro “L’opera degli ulivi” di Santo Gioffrè

Proseguono gli incontri con gli autori calabresi in Cittadella regionale. Dopo gli appuntamenti del 2018 continuano le presentazioni dei libri di scrittori calabresi premiati e noti in ambito nazionale, iniziativa voluta dalla Presidenza della Giunta regionale e dall’Assessorato alla Cultura, nel solco di una rinnovata attenzione sulla letteratura recente e sui classici che ha visto diverse tappe negli ultimi anni, dal Salone Internazionale del Libro di Torino alla tre giorni di Africo, ai progetti finanziati per le scuole, i premi letterari, i festival e le biblioteche. Giovedì 24 gennaio, alle ore 16 la Sala Oro della Cittadella regionale di Catanzaro ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Santo Gioffrè, “L’opera degli ulivi”, ambientato negli anni Settanta tra i fermenti politici studenteschi che animavano le università. Un romanzo storico sociale di un autore appassionato della storia calabrese, scenario di molte sue opere e che vanta tra i suoi testi “Artemisia Sanchez”, dal quale la Rai ha tratto, negli anni scorsi, una fiction televisiva. Alla presentazione in Cittadella, assieme all’autore, si confronteranno Filippo Veltri, in veste di coordinatore, la scrittrice Maria Primerano e l’Assessore regionale all’Istruzione e alle Attività Culturali Maria Francesca Corigliano.

