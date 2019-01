Catania, riciclaggio e bancarotta: 11 arresti, coinvolti professionisti e imprenditori

17 Gennaio 2019 08:17

Riciclaggio e bancarotta a Catania: coinvolti 2 professionisti e 9 imprenditori

La Guardia di Finanza di Catania sta eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del tribunale etneo nei confronti di 11 persone (una delle quali in carcere e 10 destinatarie di misure interdittive) in quanto responsabili, a vario titolo, di bancarotte fraudolente (patrimoniali e documentali) e reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), di autoriciclaggio e riciclaggio. Coinvolti 2 professionisti catanesi e 9 imprenditori.

In corso sequestri per equivalente del profitto illecito per oltre 10 milioni di euro e l’interdizione dell’esercizio dell’attività d’impresa per la durata di un anno nei confronti di 4 società commerciali nazionali e croate.

