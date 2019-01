Catania: istigava alla guerra santa, arrestato italiano convertito

23 Gennaio 2019 07:21

La polizia di Catania ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano convertito all’islamismo nel 2011

Su richiesta della locale procura Distrettuale della Repubblica, la polizia di Catania ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Catania, nei confronti di un pregiudicato catanese di 32 anni.

L’uomo è indagato per i reati di apologia dei delitti di terrorismo attraverso strumenti informatici ed istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche. Dalle indagini è emerso che il 32enne, dopo essersi convertito all’islamismo nel 2011, aveva iniziato a utilizzare i social network per la sua attività di propaganda e di diffusione mediatica.

Valuta questo articolo