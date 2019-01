Catania, emergenza neve nelle zone colpite dal terremoto: mezzi spargisale Anas in azione

6 Gennaio 2019 14:05

Emergenza neve nei comuni di Catania colpiti dal sisma: mezzi e operatori Anas in soccorso alla popolazione

Nei comuni della provincia di Catania, colpiti dal terremoto dello scorso 26 dicembre, è emergenza neve. Anas, già dalla serata di ieri, ha inviato operatori specializzati per garantire la transitabilità delle strade ricoperte dal ghiaccio.

L’intervento riguarda in particolare i Comuni di Zafferana Etnea, Linguaglossa, Biancavilla, Bronte e Nicolosi. Qui Anasa, attivata della Prefettura di Catania e con il coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha inviato i mezzi spargisale e spazzaneve.

Alle attività hanno partecipato gli operatori specializzati e i mezzi provenienti dal Coordinamento Territoriale Calabria (Catanzaro e A2 ‘Autostrada del Mediterraneo) mentre il Coordinamento Territoriale della Sicilia – che in questi giorni ha messo in strada 150 uomini e 58 mezzi – prosegue le attività per garantire la transitabilità sulla rete di propria competenza.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida