Catania, maxi sequestro di beni al boss del clan “Nizza”: sigilli a villa e auto di lusso, confisca per circa 800 mila euro [FOTO, VIDEO e DETTAGLI]

25 Gennaio 2019 10:48

La Dia di Catania sequestra beni al boss del clan “Nizza”: confiscata villa, autovetture e rapporti finanziari per un valore di 800 mila euro

Dalle prime ore della mattinata odierna, personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, diretta dal 1° Dir. P.S. dr. Renato Panvino, sta dando esecuzione a un decreto di confisca, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Andrea Luca Nizza, pluripregiudicato, a conclusione dell’iter giudiziario che, in accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore della Repubblica dott. Carmelo Zuccaro, era già culminato nell’emissione di un decreto di sequestro patrimoniale.

Andrea Luca Nizza, unitamente ai fratelli Salvatore, cl.1972 (già destinatario di decreto di confisca emesso, in data 19.12.2018, dalla medesima A.G. ed eseguito dalla D.I.A. di Catania il 24.12.2018), Daniele, cl.1977, Giovanni, cl.1973 e Fabrizio, cl.1975 (collaboratore di giustizia), annovera a vario titolo, numerose condanne in primo e secondo grado di giudizio per i reati di estorsione, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, violazioni alla normativa in materia di armi e omicidio.

I fratelli Nizza appartengono all’omonimo gruppo criminale, articolazione della famiglia di Cosa Nostra catanese “SANTAPAOLA – ERCOLANO”, attivo nel popolare quartiere catanese “Librino”. Le numerose operazioni di polizia eseguite nel corso degli anni (in particolare “Carthago”, “Fiori bianchi” e “Spartivento”) hanno consentito di ricostruire l’evoluzione del gruppo criminale, che, dopo una collocazione inizialmente autonoma, si è saldamente inserito nella più ampia famiglia di Cosa Nostra catanese, conquistando il monopolio delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti site a Catania nel quartiere Zia Lisa e nel quartiere San Cristoforo, nonché in altre aree della cittadina etnea.

L’odierno provvedimento di confisca ha colpito il patrimonio intestato a Andrea Luca Nizza, ai propri familiari conviventi e a terzi, consistente in: una villa con piscina sita in località Passo del Cavaliere del comune di Catania, un motoveicolo di grossa cilindrata, una autovetture e vari rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in euro 800.000,00.

Il suddetto decreto, inoltre, dispone l’applicazione al Nizza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nella misura di anni tre, con obbligo di presentazione bisettimanale all’Autorità di P.S. e con il versamento, a titolo di cauzione, di €. 3.000,00 da versare entro novanta giorni dalla esecuzione del provvedimento.

Valuta questo articolo