11 Gennaio 2019 19:38

Al via i casting per il programma dei dilettanti allo sbaraglio: tappa anche in Sicilia e in Calabria

Prendono il via i casting per la nuova edizione de “La Corrida”. Le selezioni per il programma dei dilettanti allo sbaraglio partiranno da Firenze dal 14 al 17 gennaio e faranno tappa anche in Calabria e in Sicilia. In Sicilia in casting sono previsti a Catania dal 29 al 31 gennaio e a Palermo, dal 26 al 28 febbraio. La Corrida farà tappa anche in Calabria, con le selezioni a Lamezia Terme, dal 12 al 14 marzo.

