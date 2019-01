Messina, tragedia sfiorata a Castelmola: frana il costone sotto il centro abitato, il paese rischia di rimanere isolato

5 Gennaio 2019 18:42

Frana a Castelmola, tragedia sfiorata. Il sindaco: “I fondi per la messa ci sono, ma sono fermi. E noi rischiamo di rimanere isolati”

Paura a Castelmola per un’ enorme frana. A causa del maltempo, grossi massi sono precipitati sulla strada provinciale, unica via d’accesso al paese. La frazione del messinese adesso rischia di rimanere isolata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sul grave episodio, che poteva essere tragedia, il sindaco Orlando Russo ha ricordato: “Per i lavori di consolidamento del costone sono stati stanziati da tempo 1,5 milioni di euro, fondi ancora fermi per la burocrazia della pubblica amministrazione. E noi rischiamo di rimanere isolati…”.