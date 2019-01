Imu, cartelle pazze a Messina. Il sindaco De Luca spiega cos’è successo: “Non è colpa nostra”

28 Gennaio 2019 17:05

Cartelle pazze a Messina, il sindaco chiede scusa alla città e spiega cos’è successo

“Formuliamo le nostre scuse ai contribuenti per le cosiddette cartelle pazze ma abbiamo ereditato una banca dati che fa schifo. Oggi In commissione bilancio abbiamo spiegato cosa è successo e tutti i consiglieri comunali si sono resi conto che noi non abbiamo nessuna colpa– ha detto il sindaco di Messina De Luca.

Secondo quanto riportato dal sindaco, il danno erariale negli anni pregressi per la mancata notifica degli avvisi ammonta a 5 milioni di euro annui e vede coinvolti 28 mila cittadini evasori, di cui solo il 20% si trovano nella trovano nella blacklist a causa di errori della banca dati.

“Da maggio in poi- annuncia il sindaco– saranno notificati gli anni 2014 e 2015 previa bonifica della banca dati Intanto-conclude De Luca- abbiamo già recuperato circa 500 mila euro in un mese per mancata versamento dell’anno di imposta 2013!“. Proprio ieri i consumatori hanno annunciato una class action contro il Comune di Messina.

Valuta questo articolo