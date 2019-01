Reggio Calabria, Martorano (FIL): “cardiologia di Polistena, il primario Amodeo ha dato vita ad un reparto efficente”

23 Gennaio 2019 10:15

Reggio Calabria, Martorano (FIL): “cardiologia di Polistena, in poco tempo il dr. Amodeo è riuscito a dar vita ad un reparto efficiente ed efficace”

“Oggi vogliamo raccontavi una pagina finalmente felice per la sanità calabrese e per quella provinciale reggina in particolare; una storia a lieto fine che vede protagonista, suo malgrado, il direttore ff del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Polistena dott. Vincenzo Amodeo.

Trasferito a Polistena il 16 giugno 2018, dopo essersi scontrato più volte con l’inefficienza della Dirigenza nel grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ha avviato la ristrutturazione del reparto e potenziato la dotazione strumentale diagnostica con il risultato che sono raddoppiati i ricoveri, attraverso l’accelerazione delle indagini diagnostiche, grazie anche alla collaborazione interdisciplinare e al costante impegno di tutti gli operatori sanitari del reparto, che ha consentito il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di una degenza media di circa 3,5 giorni; attivato il Day Hospital per la conversione elettrica della fibrillazione atriale, con l’utilizzo della ecocardiografia transesofagea ed esecuzione, ad oggi, di 79 esami e altrettante procedure in sala operatoria, con assistenza anestesiologica; triplicati gli impianti di pacemakers e presidi elettrici salvavita; soddisfacente riduzione delle liste di attesa per lo svolgimento di attività ambulatoriali riservate all’utenza esterna; pulizia giornaliera degli ambienti e prossimo utilizzo di nebulizzatori per la prevenzione delle infezioni ospedaliere, anche con l’utilizzo di gel disinfettanti lavamani, riservati ai visitatori”, è quanto scrive in una nota Giuseppe Martorano, segretario generale FIL. “Insomma in poco tempo il dr. Amodeo è riuscito a dar vita ad un reparto efficiente ed efficace: ma non bisogna gridare al miracolo…la vera sfida del dr Amodeo è stata quella di motivare gli uomini a sua disposizione e garantire la collaborazione interdisciplinare. A lui il plauso, come uomo e come professionista, da parte della nostra O.S. attenta anche a segnalare i purtroppo rari esempi di buona sanità nella nostra provincia”, conclude.

