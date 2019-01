Cosenza: controllo straordinario del territorio nel weekend, tre persone arrestate ed una denunciata

19 Gennaio 2019 09:54

Proseguono senza sosta i controlli nel Capoluogo Bruzio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza

Nell’ambito di un articolato servizio di controllo coordinato del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati comuni ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione CC di Cosenza Principale, durante un controllo stradale, perquisivano un’autovettura sospetta la cui conducente A.C., 38 cosentina, veniva trovata in possesso di 30 grammi di hashish confezionati in un involucro in cellophane oltre alla somma in denaro di 115 Euro. L’immediato accertamento presso l’abitazione della donna consentiva di rinvenire ulteriori 20 gr. di hashish ed un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto veniva subito sottoposto a sequestro. La trentottenne veniva tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per poi essere tradotta presso il Tribunale di Cosenza dove si è svolto il rito direttissimo nell’ambito del quale il G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica, convalidava l’arresto disponendone la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.. Nel corso del medesimo servizio coordinato i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza traevano in arresto per evasione V.F., 38 enne cosentino, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto sorpreso dalla pattuglia tra le vie del centro urbano, privo della patente di guida, per giunta mai conseguita, a bordo di un motorino senza targa ne assicurazione. Il veicolo è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Lo stesso veniva quindi tradotto nuovamente presso la propria dimora in attesa del rito direttissimo. Successivamente veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione anche D.R., 53enne cosentino, sottoposto agli arresti domiciliari. La Procura di Cosenza, informata nel merito, disponeva la reclusione presso la residenza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Inoltre, in un posto di controllo all’uscita dello svincolo autostradale, un sorvegliato speciale cosentino veniva sorpreso alla guida di un autovettura sprovvisto di patente di guida, poiché precedentemente ritirata, venendo deferito in stato di libertà. Medesima attività permetteva di segnalare alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti n. 5 persone, trovate in possesso di modiche quantità di eroina, hashish e marjuana.

