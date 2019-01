Messina, pomeriggio il concerto di capodanno in Piazza Duomo: ma prima il brindisi con De Luca

1 Gennaio 2019 15:10

Capodanno a Messina, doppio appuntamento pomeriggio a Piazza Duomo. Prima del concerto De Luca spiegherà alla città quale sarà il destino dei suoi assessori. L’intera giunta ieri sera ha rimesso il mandato nelle mani del sindaco

È stato rinviato a questo pomeriggio il concerto in programma ieri sera a Piazza Duomo per i festeggiamenti del capodanno. L’appuntamento di oggi in Piazza a Messina è doppio. Alle 17 il sindaco De Luca festeggerà il nuovo anno insieme alla città con un brindisi augurale e spiegherà alla città quale sarà il destino dei suoi assessori. L’intera giunta ieri sera ha rimesso il mandato nelle mani del sindaco. Lo ha detto ieri De Luca nel videomessaggio in diretta fb per gli auguri di fine anno. Già prima di Natale il sindaco di Messina aveva annunciato l’imminente rimpasto di giunta, al termine dei primi sei mesi dall’insediamento a Palazzo Zanca. Dopo il comizio del sindaco i primi ad esibirsi sul palco saranno i Kunsertu, seguiti dal gruppo Unavantaluna e il dj set di Leo Lippolis e Dino Fiannacca alias “Yanez”.