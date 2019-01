Capodanno a Messina, De Luca in comizio a Piazza Duomo: “salvi” tutti gli assessori della sua Giunta

1 Gennaio 2019 19:03

De Luca e il bluff di capodanno: sindaco di Messina conferma tutti gli assessori della sua giunta

È stato un vero e proprio comizio il brindisi di auguri di fine anno organizzato questo pomeriggio da De Luca a Piazza Duomo. Il sindaco di Messina con al seguito la sua “giunta dimissionaria” e con la sua solita verve ha fatto il punto della situazione a sei mesi dall’insediamento a Palazzo Zanca. L’interesse per l’appuntamento di oggi era tutto concentrato sul destino dei suoi assessori, dal momento che già poco prima di Natale De Luca si era detto pronto ad un rimpasto.

De Luca anche stavolta non ha lesinato attacchi e stoccate.

“A capodanno- ha detto De Luca– è importante fare il punto su quello che sta succedendo in questo palazzo di pazzi. Il mese di ottobre è stato caldo, siamo stati assediati, ci sono stati scontro con i sindacati, spaccature e scontri che hanno permesso di ricondurre le posizioni nei legittimi ruoli. Palazzo Zanca ha la responsabilità delle dinamiche della città e la responsabilità di dettare tempi, regole e obiettivi”.

Poi dal sindaco la stoccata ai sindacati e all’ex amministrazione Accorinti: “Quello che abbiamo fatto in questi mesi ha causato le reazioni di chi ha partecipato negli anni all’associazione a delinquere finalizzata allo sperpero di denaro pubblico. Ho accumulato querele, ma sono abituato. Dicono che mi ha querelato Accorinti? Bene, in tribunale avremo modo di dimostrare a lui e ai suoi sodali cosa significa associazione a delinquere finalizzato allo sperpero di denaro pubblico. Siamo stati querelati da Uil e Cgil perchè avevano stabilito cose su cui decidere spetta alla politica. Spiegheremo in tribunale dov’era la connivenza di queste organizzazioni sindacali con il pozzo di San Patrizio”.

“Stiamo smantellando tutto– ha detto riferendosi al sistema delle partecipate- e per questo abbiamo avuto le reazioni più spropositate”.

E sui sindacati ha aggiunto: “Se io sono il demonio perché alcune sigle non ritirano le loro delegazioni dai tavoli di concertazione? Continuano a stare lì perché De Luca non ha paura del confronto. Non ci hanno ringraziato, ci siamo buscati pure la querela. Ci tiriamo indietro? No, ci invitano a nozze”.

Per quel che riguarda Palazzo Zanca De Luca promette: “Non più di 11 dirigenti al Comune. Non posso sottoporre a pizzo legalizzato i cittadini. I dipartimenti scenderanno a 8. Elimineremo i dirigenti parassiti, ogni colpo d’ascia corrisponderà a 150mila euro l’anno in meno. A Palazzo Zanca ci lavorano i privilegiati. Chi prende lo stipendio deve baciare a terra dov’è più sporco“.

Infine De Luca confermato tutti i suoi assessori. Proprio ieri, nel videomessaggio di fine anno, il sindaco aveva comunicato alla città che tutti gli assessori avevo rimesso il proprio mandato nelle mani del primo cittadino, in attesa di valutazioni: “Questa giunta- ha detto De Luca- sapeva che a sei mesi avremmo fatto il tagliando. Questa è la dimostrazione di cosa significa essere squadra e che non esiste la rendita di posizione. La mia squadra è stata sempre presente e coesa”. “O li confermiamo tutti o li decapitiamo tutti”- ha detto De Luca alla piazza. “I miei assessori hanno scontato tutte le difficoltà che ho scontato io in questi mesi. Sono stato eletto con questa squadra, abbiamo fatto qualche errore, è vero. Questa giunta ha lavorato sei mesi con me, faremo tesoro dei nostri errori”. E poi la promessa: “Io e i miei assessori dobbiamo stabilire come migliorare il dialogo con i cittadini. Da febbraio dedicheremo giornate anche h24 per ricevere i cittadini a Palazzo Zanca”.