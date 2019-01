Capodanno, flop per il concerto di Giuliano Palma a Reggio Calabria: pochi spettatori sotto la pioggia. Pienone invece a Cosenza e Catanzaro [FOTO]

1 Gennaio 2019 20:16

Capodanno in Calabria: boom a Cosenza e Catanzaro, flop a Reggio

Piazze gremite di gente a Cosenza e Catanzaro per salutare in musica il 2019. A Reggio Calabria la kermesse organizzata per l’ultimo dell’anno e’ stata penalizzata dal maltempo che ha determinato un vero e proprio flop. In migliaia, malgrado le temperature rigide e la pioggia, hanno partecipato a Piazza Bilotti e piazza dei Bruzi nel centro di Cosenza per seguire le esibizioni della “cantantessa” Carmen Consoli e del rapper Fabri Fibra, pioniere in Italia nella scena dell’hip hop underground. Tanto divertimento anche con il dj Fabio Nirta e Rachele Bastreghi, voce dei Baustelle. Grande partecipazione anche in piazza Prefettura a Catanzaro dove, a dettare la linea, malgrado il freddo pungente, e’ stato il ritmo della Taranta con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana. Ritmo che non e’ mancato nemmeno con i dj Badda Cutter e Vins Jp. In riva allo Stretto invece il concerto di Giuliano Palma e’ stato fortemente condizionato dal maltempo: l’artista ha cantato di fronte a pochissimi spettatori sotto la pioggia.