Botti di Capodanno, bollettino di guerra in Sicilia: 3 feriti a Messina, mano amputata a Catania

1 Gennaio 2019 16:06

Botti di fine anno, bollettino da guerra in Sicilia: tre feriti nella notte a Messina a causa dell’esplosione dei petardi, amputata la mano di 43enne a Catania

Bollettini da guerra in Sicilia dopo la notte di Capodanno. Sull’isola di registrano almeno una decina di feriti a causa di botti e petardi. A Messina è di tre in totale il numero dei feriti registrato nella notte. Nella città dello Stretto un giovane ha riportato ferite a un occhio e a una mano. Il 20enne, originario di Savoca, è stato ricoverato in ospedale. A Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto si registrano altri due feriti, che non sarebbero in gravi condizioni. A Catania, nel quartiere Librino, un 43enne a causa di una bomba carta ha dovuto subire l’amputazione della mano destra e un’altra persona l’amputazione di tre dita. Svariati i casi di bruciature ed escoriazioni. Nel capoluogo siciliano un 57enne ha riportato ferite all’orecchio sinistro ed è stato medicato presso il Buccheri La Ferla, un 33enne ha riportato bruciature al bacino e un 31enne, a causa dell’esplosione di un petardo, è rimasto ferito al volto e alla mano sinistra.